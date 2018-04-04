وزير النفط لـ (بنــا): التوجه لاستقطاب الاستثمارات الخارجية لاستكمال العمليات في مكمن خليج البحرين المنامة في 4 ابريل / بنا / كشف معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط عن التوجه لاستقطاب الاستثمارات العالمية بما يتعلق باكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز في مملكة البحرين، مرجحا بأن يتم الإعلان عن الاتفاقيات الخاصة بذلك قريبا، وكلما استقطبنا استثمارات من الشركات العالمية ستسير العمليات بوتيرة أسرع.







وقال معالي وزير النفط في رده على سؤال من وكالة أنباء البحرين "بنــا" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للإعلان عن الاكتشاف النفطي الكبير في منطقة خليج البحرين: "إن الحديث لايزال مبكرا عن تكلفة العمليات، ونسعى في الوقت الراهن لاستقطاب الاستثمارات من شركات النفط العالمية".



وأوضح معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة: "أصبحت لدينا اليوم مصادر متعددة للغاز، في السابق كان حقل البحرين هو المصدر الوحيد للغاز، اما اليوم فقد أصبح لدينا مصدر جديد وهو الطبقات العميقة ونأمل أن تدخل حيز التطوير العام الجاري، والمصدر الثالث يتمثل في مرفأ الغاز المسال، كما لدينا القدرة على إيصال أي كميات من الغاز تبعا للمنظومة المتوفرة لدينا. ونؤمن بوجود منظومة متكاملة متعددة المصادر، ولعل أفضل تلك المصادر الاعتماد على المخزون الموجود، ولكن اذا قضت الحاجة فيمكن اللجوء للاستيراد عن طريق مرفأ الغاز المسال، ولا يوجد ما يمنع من توفير المطلوب من الغاز شريطة دفع سعر السوق".



وعن المنطقة المعنية بالاكتشاف النفطي، أشار معاليه إلى أنه "قد تم تقييم مكمن حوض خليج البحرين بالاستعانة بالمسوحات الجيولوجية ومجموعة من الآبار التي تم حفرها على مدى سنوات عديدة بالاستعانة بشركات خبرة في مجال الجيولوجيا وقامت بتقييم الاحتياطي الموجود، والاحتياطي القابل للاستخراج سيجري العمل على تحديده. وسوف يتم البدء بحفر بئرين هذا العام، البئر الأول تم حفره العام الماضي بالتعاون مع إحدى الشركات ومن خلاله تم إنتاج كميات من النفط الخفيف، أطلقنا على المنطقة مسمى مكمن خليج البحرين، وتم تحديد الكميات الأولية بأكثر من 80 مليار، أما بالنسبة للكمية القابلة للاستخراج فلا تزال قيد العمل، وسيتبع ذلك، الدخول في برنامج واسع لتطوير هذا المكمن، ونسعى للاستعانة بشركات دولية وعالمية في هذا المجال".



وبالنسبة لحقل الغاز، قال معالي وزير النفط: "يجري العمل على التقييم الجيولوجي لحقل الغاز منذ أكثر من سنتين، ونقوم حاليا بتقييم عطاءات من شركتين للخدمات. والمؤشرات الأولية تفيد بأن كلفة استخراج الغاز ستكون بكلفة تنافسية سيتم الإفصاح عنها لاحقا، واكتشاف الغاز أسرع من اكتشاف النفط، حيث يتم فحص الطبقات للتعرف على مدى قدرة الطبقات على انتاج النفط، ونسعى لتوفير معلومات أكثر ولاستقطاب الاستثمارات الخارجية في هذا الإطار، ويتم البحث مع توفر المعلومات اللازمة، وإيجاد منظومة من الشروط التجارية التي من خلالها يمكن استقطاب شركات النفط العالمية".



وحول مدى تطابق الاشتراطات البيئية مع العمليات القائمة في مكمن حوض خليج البحرين، قال معالي وزير النفط: "نعمل ضمن الشركات النفطية التابعة للحكومة على مراعاة أعلى مستويات الاشتراطات البيئية في جميع أعمالنا سواء التنقيب، أو الاستكشاف، أو التكرير، كما أن الاستثمار يشترط توفر كل المواصفات البيئية".



من: رشا الابراهيم



ع إ ح/ع ذ



بنا 1814 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/04/04 - 25 : 09 PM