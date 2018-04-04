ناصر بن حمد: مؤتمر "دور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" يعزز جهود المملكة في تسخير الرياضة لخدمة المجتمع المنامة في 4 ابريل / بنا / أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أن استضافة مملكة البحرين للمؤتمر العربي الرياضي الأول " دور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" الذي تنظمه وزارة شئون الشباب والرياضة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في البحرين والمجلس الدولي للصحة والتربية البدنية والرياضة والترويح يومي 10 و 11 إبريل الجاري يعكس جهود المملكة في تسخير الرياضة لخدمة المجتمع والتوعية بالدور الفعال للرياضة في دعم أهداف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية في شتى المجالات.





وأضاف سموه أن المؤتمر العربي الرياضي الأول " دور الرياضة في التنمية المستدامة" يعتبر امتدادا للجهود التي تبذلها مملكة البحرين في سبيل تحقيق التنمية المستدامة للجميع من خلال الرياضة، ايمانا منها بأهمية تحقيق اهداف التنمية من خلال مساعدة الشعوب في جميع أنحاء العالم على المشاركة في الألعاب الرياضية وغيرها من الأنشطة البدنية في سبيل تحقيق التقدم والتغيير المستدامين، موضحا سموه أن الرياضة لها من القدرات ما يساعد على تنمية إمكانات الأفراد والمجتمعات و الدول وهي محرك يساعد على تذليل الحواجز التي تفرق بين الجنسين، وبإمكانها أن تعزز التقارب والسلام بين الشعوب.

وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أهمية اقامة مثل هذا المؤتمر للخروج بأفضل التوصيات التي تجعل من الرياضة والنشاط البدني أمرا متاحا وشاملا للملايين من الناس من جميع الأعمار وتضافر جهود الجميع سواء الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة لوضع الرياضة بشكل حازم في السياسات والبرامج المتعلقة بالتعليم والتنمية والصحة وتوطيد السلام، وتسخير الرياضة في سبيل المساعدة على إقامة عالم ينعم فيه الجميع بمزيد من الصحة والسعادة والازدهار.

وعبر سموه عن ثقته الكبيرة في تحقيق النجاح المنشود لهذا المؤتمر الذي يقام للمرة الأولى على مستوى المملكة من خلال ما سيضمه من أوراق عمل واستضافة نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال وتنظيم عدة جلسات تتناول سلسلة من المواضيع التي تعالج دور الرياضة في التنمية المستدامة، كما أعرب سموه عن ثقته الكبيرة في قدرة وزارة شئون الشباب والرياضة على تنظيم المؤتمر بصورة ناجحة ومتميزة لما تتمتع به من خبرة واسعة في مجال استضافة المؤتمرات الشبابية والرياضية والتي حصدت نجاحاً كبيرا في السنوات الماضية، متمنياً أن يخرج المؤتمر بأفضل التوصيات التي تثري مسيرة الرياضة في تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا المجال.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1810 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/04/04 - 23 : 09 PM