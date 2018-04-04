سعادة وزير شؤون الدفاع يلتقي بوزير الدفاع بروسيا الاتحادية‎ موسكو في 4 ابريل / بنا / ألتقى سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع مع الجنرال سيرغي شويغو" General Sergey Shoygu "وزير الدفاع بروسيا الاتحادية، وذلك على هامش حضور سعادته مؤتمر الأمن الدولي السابع المنعقد في موسكو عاصمة روسيا الاتحادية الصديقة، وشكر سعادة وزير شؤون الدفاع حكومة روسيا الاتحادية ووزير الدفاع الروسي على دعوتهم الكريمة لحضور مؤتمر موسكو للأمن الدولي السابع كما شكر كل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر، وأكد سعادته بأن مملكة البحرين ستواصل التعاون مع الجهود الدولية ودعمها لمكافحة الإرهاب وتقديم أي جهد من شأنه تعزيز مساهماتها ومواصلة جهودها الرامية لمحاربة التطرف والإرهاب بمختلف أشكاله.





من جانبه أشاد الجنرال سيرغي شويغو وزير الدفاع في روسيا الاتحادية بالمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه.







ع إ ح/ع ذ



بنا 1808 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/04/04 - 34 : 09 PM