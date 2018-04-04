النائب الأول لرئيس مجلس النواب يشيد بدور سمو ولي العهد في الاكتشاف النفطي ورؤيته المستقبلية المنامة في 4 ابريل / بنا / هنأ علي عبدالله العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي بمناسبة اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ البحرين.







وثمن النائب العرادي الكلمات المضيئة التي تفضل بها جلالة الملك المفدى لدى استقباله سمو ولي العهد والذي أكد خلالها على أن هذا الاكتشاف يمثل بشرى خير للبحرين وسيكون لها صدى إيجابيا في تعزيز مكانة المملكة في العالم، وستحكي عنه بكل فخر الأجيال القادمة.



وأضاف النائب العرادي" لطالما صرحتُ سابقاً، وفي ظل تصاعد الأصوات المتشائمة خلال العمل على مشروع الميزانية الأخير، أن البحرين بفضل من الله وفي ظل قيادتها الرشيدة، وفي ظل الرؤية المستقبلية التي يعمل على رسمها سمو ولي العهد ستتجه لبر الاستقرار، وهو أمر اعتدنا عليه، فالبحرين برهنت على قدرتها في الخروج من الأزمات بتحقيق النجاحات، وتوفير حياة أفضل للمستقبل".



وذكر العرادي أن كلمة جلالة الملك خلال لقائه بسمو ولي العهد تفرض على كل المسؤولين في الحكومة، والقوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العمل بجد لترجمة الرؤى الملكية السامية، خصوصا مع تأكيد جلالته أن الاكتشاف الجديد يمثل عهدا جديداً يتم العمل من خلاله بكل عزم وإصرار لمواصلة التطوير والتنمية في البحرين.



وأثنى النائب الأول على العزم الذي يبديه جلالة الملك في التأكيد على مضي البحرين قدماً في تعزيز وزيادة الإيرادات غير النفطية والتوظيف الأمثل للموارد المالية، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام رغم الاكتشاف الأخير الهام والكبير للنفط في البحرين، وهو ما يؤكد على الرؤية الرائدة للقيادة في البحرين، وتمسكها باتخاذ تأخذ البحرين لمصاف الدول المتقدمة.



وذكر أن وجود رؤية ملكية حكيمة، وخطى طموحة من قبل سمو ولي العهد يفتح أبواب التفاؤل نحو مستقبل مشرق للبحرين، ستتجاوز من خلاله كل التحديات والصعوبات، وصولاً لواقع أكثر ازدهاراً يحقق طموحات المواطنين.



ع إ ح/ع ذ



بنا 1807 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/04/04 - 29 : 09 PM