سمو رئيس الوزراء ينيب سمو الشيخ عيسى بن علي لحضور ختام كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة المنامة في 04 أبريل/ بنا / أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة لحضور حفل ختام مسابقة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة في نسختها الثانية.







وثمن سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه لكأس خليفة بن سلمان لكرة السلة، مؤكدا سموه على الاعتزاز والفخر الكبير من قبل جميع منتسبي كرة السلة البحرينية بهذه التكريم الأبوي من لدن سمو رئيس الوزراء حفظه الله.

وأضاف سموه: "رعاية سيدي صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة موضع اعتزاز وتقدير مما أعطى البطولة قيمة معنوية كبيرة وهذا شرف كبير لأسرة كرة السلة البحرينية".

كما وجه سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة عظيم الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه لإنابة سموه بحضور المباراة النهائية وتتويج الفريق الفائز بكأس البطولة والميداليات الذهبية والفريق صاحب المركز الثاني بالميداليات الفضية.





ح ب/ع ذ



بنا 1757 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/04/04 - 30 : 09 PM