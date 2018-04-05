بدء أعمال إجتماع اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني القاهرة في 4 ابريل / بنا / بدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الإجتماع الـ12 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني التابعة لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة المشرف العام على تقنية المعلومات بوزارة الثقافة والإعلام السعودية الدكتور عبد الله ابراهيم العثمان ، ومشاركة ممثلي الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية وعدد من المنظمات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية في منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب.



ويبحث الاجتماع على مدى يومين تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الـ11 للجنة، إضافة إلى مناقشة واقع الإعلام الإلكتروني في المنطقة وتطوير الموقع الإلكتروني للجنة والتفاصيل الفنية الخاصة به، وسيرفع الاجتماع النتائج التي ستصدر عنه للجنة الدائمة للإعلام العربي المقرر عقدها في مايو المقبل، لمناقشتها ورفعها لاحقاً لمجلس وزراء الإعلام لاعتمادها والعمل بها.



واستعرض رئيس الاجتماع الدكتور عبد الله العثمان خلال أعمال الجلسة الافتتاحية، التقرير المقدم من وزارة الثقافة والإعلام بشأن آخر المستجدات فيما يتعلق بجهود تفعيل الموقع الإلكتروني للجنة.



وقدّم رئيس اللجنة توصية بتفعيل حساب "صهيل" الإلكتروني لمواقع التواصل الاجتماعي تويتر @saheelksa المطبق بالسعودية على جميع الدول الأعضاء لنشر وإثراء المحتوى الإيجابي للدول على أن يتمكن الأعضاء من مشاركة المحتوى بشكل تفاعلي.



من جانبه أكد مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب المستشار فوزي الغويل أهمية دور الإعلام الإلكتروني في التصدي للتحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي وفي مقدمتها الإرهاب.



يشار إلى أن اللجنة العربية للإعلام الالكتروني من اللجان المتخصصة التي تعمل تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب ، تم إنشاؤها عام 2007 بناء على قرار مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية الــ 40، وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين من كل عام في إحدى الدول الأعضاء أو بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



ويتكون أعضاء اللجنة من الخبراء المتخصصين في مجال الإعلام الالكتروني في الدول الأعضاء لدى الجامعة، ومن مهام اللجنة التباحث فيما يتعلق بواقع الإعلام الإلكتروني في المنطقة وسبل تطويره.



ع ع



بنا 1747 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 106 اخر تحديث : 2018/04/04 - 51 : 08 PM