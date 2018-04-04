تحت رعاية سمو ولي العهد .. " رواد في القصر" ينطلق اليوم بمشاركة 12 رائد عمل ضمن التصفيات الأولى للمسابقة الدولية المنامة في 04 أبريل/ بنا / تنطلق اليوم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك، تنطلق النسخة الأولى من برنامج "رواد في القصر" في مملكة البحرين.

ويعد برنامج رواد في القصر (Pitch@Palace ) أحد المبادرات الدولية التي أطلقها صاحب السمو الملكي دوق يورك عام 2014 لتوفير منصة يحقق فيها رواد الأعمال المزيد من النمو والتطور لأعمالهم، وذلك ضمن برنامج تفاعلي متكامل يسمح باستفادة رواد الأعمال المشاركين من شبكة واسعة من الخبرات والدعم والمساندة على يد مختصين محليين ودوليين.

وقد أختتم مؤخراً في إطار هذا البرنامج المعسكر التدريبي الخاص، والذي شارك في تصفياته 17 رائد عمل، تم اختيار 12 مرشحا منهم للمنافسة في انطلاق الفعالية الرئيسية اليوم، حيث جرى الاختيار على يد لجنة متخصصة من الخبراء المختصين والموجهين في مجال ريادة الأعمال.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج للمرة الأولى في مملكة البحرين بالشراكة مع صندوق العمل "تمكين"، حيث من المقرر أن تعقد المنافسة بقلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح، بمشاركة 12 رائد عمل من أصل 99 مرشحاً تقدموا بطلب المشاركة في هذه الفعالية.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج انطلاق الفعالية الرئيسية لبرنامج رواد في القصر جوائز لثلاثة فائزين من رواد الأعمال، وذلك بحسب التالي: الجائزة الأولى: فائزين إثنين بالمشاركة في المنافسة الدولية بالمملكة المتحدة، والجائزة الثانية: الفائز باختيار الجمهور. وتشمل الجائزة الأولى امتيازات دعم من تمكين بما في ذلك من حاضنة أعمال مدعومة بشكل كامل، ودعم أجور الموظفين، والتدريب، والاستفادة من خدمات التوجيه والإرشاد والمشاركة في الفعاليات وشبكات التواصل مع المستثمرين. فيما تشمل الجائزة الثانية الحصول على امتياز الاستفادة من خدمات التوجيه لمدة سنة واحد.

وسيشارك الفائزين بالمشاركة في المنافسة الدولية في كل من فعاليات المنافسة على المستوى الإقليمي في العاصمة الإمارتية أبوظبي في نوفمبر المقبل، ومن ثم الانتقال للمشاركة في المنافسة الدولية، والتي ستقام في قصر سانت جيمس بلندن في المملكة المتحدة خلال شهر ديسمبر 2018.



وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" الدكتور إبراهيم محمد جناحي أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تعكس اهتمام مملكة البحرين بأهمية ازدهار قطاع ريادة الأعمال، ودعم رواد الأعمال في مملكة البحرين بالخبرات والمعارف الدولية التي تعزز من تجربتهم في هذا القطاع.

ولفت د. جناحي إلى أن انطلاقة هذه المشاركة في البحرين، والتي تتجدد سنوياً، ستساهم بدورها ضمن منظومة الجهود الوطنية في تعزيز نمو قطاع ريادة الأعمال البحريني، ومواكبته لسوق ريادة الأعمال العالمي، مؤكداً أن مملكة البحرين تخطو خطوات رائدة نحو تعزيز مساهمتها في إطار عالم ريادة الأعمال العالمي، وذلك من خلال المشاركة في العديد من المبادرات الدولية، منها المشاركة في هذا البرنامج، فضلاً عن فوزها مؤخراً باستضافة المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2019، والذي يتوقع مشاركة دولية كبيرة من صناع القرار والمؤثرين في المنظومة العالمية لريادة الأعمال من أكثر من 170 دولة حول العالم.







ع ذ



بنا 1740 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/04/04 - 49 : 08 PM