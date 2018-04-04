خلل إلكتروني نادر يعرقل آلاف الرحلات الجوية الأوروبية لندن في 4 ابريل / بنا / قالت المنظمة المسؤولة عن تنسيق الرحلات الجوية الأوروبية إنها أصلحت خللا في نظامها الإلكتروني كان قد تسبب في تأخير للرحلات على نطاق واسع. بحسب البي بي سي .



وذكرت منظمة "يوروكنترول" قد ذكرت في وقت سابق إن الخلل قد يؤثر على ما يصل إلى نصف إجمالي عدد الرحلات، أي 15 ألف رحلة تقريبا.



وأضافت في وقت لاحق أن النظام الإلكتروني قد أصلح في الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش.



وكان هذا الخلل، الذي وقع الثلاثاء، الثاني من نوعه خلال 20 عاما، حيث وقع الأخير عام 2001، حسبما قالت المنظمة.



وينسق النظام 36 ألف رحلة جوية يوميا، كانت 29 ألف رحلة منها مقررة ليوم الثلاثاء حين وقع الخلل.



وقام نظام الطوارئ في المنظمة بتقليل طاقة الشبكة الأوروبية بنسبة 10 في المئة حين وقع الخلل، كذلك أضاف ما يدعى "فواصل (زمنية) محددة مسبقا بين الرحلات".



وكانت مطارات عديدة في أوروبا قد نبهت ركابها إلى توقع تأخير في رحلاتهم، ومنها مطار بروكسل الذي قال إن ذلك سوف يؤثر على 10 رحلات فقط.







ع ذ



بنا 1637 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/04/04 - 46 : 07 PM