المرور تعقد دورة في مهارات ومستويات القيادة للضباط المنامة في 04 أبريل/ بنا / ضمن استراتيجية الإدارة العامة للمرور في التطوير والرقي بمستوى أداء الموظفين، عقدت الإدارة العامة للمرور دورة تختص بمهارات ومستويات القيادة لضباط وزارة الداخلية وذلك على مدى 3 أيام.



وتركزت محاور الدورة على المفاهيم الأساسية للقيادة وكيفية اكتساب المهارات اللازمة لرفع القدرات القيادية لدى المشاركين في كافة الأصعدة، كما تنوعت الأنشطة التدريبية الفردية والجماعية التي تسهم في تطوير مهارات المشاركين بالدورة.



ن.ف/ع ذ



بنا 1434 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/04/04 - 37 : 05 PM