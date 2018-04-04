بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء .. سمو الشيخ عيسى بن علي يعلن عن مضاعفة مكافآت كأس خليفة بن سلمان المنامة في 04 أبريل/ بنا / تنفيذا للتوجيهات الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، أعلن سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة عن زيادة جوائز بطولة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة وذلك نظير المجهود المميز الذي قدمته الأندية في هذه النسخة من البطولة.



وأكد سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة أنه تم زيادة مكافأة بطل كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة من 10 آلاف دينار إلى 30 ألف دينار بينما تمت زيادة مكافأة الفريق صاحب المركز الثاني من 5 آلاف دينار إلى 15 ألف دينار.



وبهذه المناسبة، رفع سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بالغ الشكر وعظيم الامتنان والتقدير إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه على دعم سموه المتواصل لأبنائه الرياضيين بشكل عام وإلى كرة السلة على وجه الخصوص، مؤكدا سموه أن هذا الدعم الكبير الذي تلقاه كرة السلة البحرينية من قبل سمو رئيس الوزراء الموقر يساهم في دفع عجلة تطوير عمل الاتحاد البحريني لكرة السلة والارتقاء بكافة أركان اللعبة.



وأضاف سموه: "الدعم والمساندة من سيدي صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وسام تتشرف به كل أسرة كرة السلة في البحرين، وهذا الشيء يعطي الجميع دافع كبير لتقديم مجهود أكبر في سبيل رفع شأن هذه اللعبة".



وأكد سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة بأن رفع مكافأة بطل ووصيف كأس خليفة بن سلمان من شأنه أن يعطي الأندية حافزا أكبر لبذل المزيد من الجهد والعمل من أجل اللعبة وهذا ما ينعكس على أداء المنتخبات الوطنية في المقام الأول.



ح ب/ع ذ



بنا 1425 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/04/04 - 35 : 05 PM