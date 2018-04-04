معالي وزير الداخلية يبحث مع كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المنامة في 04 أبريل/ بنا / استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح اليوم ، سعادة الفريق السير جوهن لورين كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة والوفد المرافق له ، وذلك بحضور سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام.



ورحب معالي الوزير ، بزيارة الفريق السير جوهن لورين والوفد المرافق ، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وحرصهما على مواصلة التعاون والتنسيق الأمني والعمل المستمر على فتح آفاق جديدة من العمل المشترك.



وتم خلال اللقاء ، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين ، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.











ح ب/ع ذ



بنا 1419 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/04/04 - 35 : 05 PM