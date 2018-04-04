معالي وزير الداخلية يبحث مع كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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2018/04/04 - 35 : 05 PM
المنامة في 04 أبريل/ بنا / استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح اليوم ، سعادة الفريق السير جوهن لورين كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة والوفد المرافق له ، وذلك بحضور سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام.
ورحب معالي الوزير ، بزيارة الفريق السير جوهن لورين والوفد المرافق ، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وحرصهما على مواصلة التعاون والتنسيق الأمني والعمل المستمر على فتح آفاق جديدة من العمل المشترك.
وتم خلال اللقاء ، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين ، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ح ب/ع ذ
بنا 1419 جمت 04/04/2018
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اخر تحديث : 2018/04/04 - 35 : 05 PM