عاهل البلاد المفدى يتسلم دعوتين من خادم الحرمين الشريفين لحضور مؤتمر القمة العربية والعروض العسكرية للتمرين المشترك "درع الخليج المشترك 1" المنامة في 4 أبريل / بنا / تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه – رسالتين خطيتين من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ، تتضمن دعوة مملكة البحرين لحضور مؤتمر القمة العربية التاسعة والعشرين، والتي ستعقد بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ، والرسالة الثانية تتضمن دعوة جلالته لحضور الحفل الختامي ، والعروض العسكرية للتمرين المشترك ( درع الخليج المشترك 1 ) ، والذي سيقام بالمنطقة الشرقية الشهر الجاري وتشارك فيه قوة دفاع البحرين .

وسلم الرسالتين الى جلالة الملك المفدى سعادة الدكتور عبد الله بن عبدالملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى البحرين، خلال استقبال جلالته له في قصر الصخير هذا اليوم.



وأعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على هذه الدعوة الكريمة ، متمنياً للقمة العربية كل التوفيق والسداد لتعزيز العمل العربي المشترك ومشيداً بدور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين لدعم التضامن العربي والإسلامي لكل ما فيه خير ومصلحة الأمة العربية والإسلامية .

وأكد جلالته خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين المملكتين والشعبين الشقيقين والتي ترتكز على أسس قوية من التعاون والتنسيق الوثيق في كافة المجالات.

كما أعرب جلالته أيده الله عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة المتضمنة حضور العرض الختامي للتمرين المشترك، معرباً جلالته عن اعتزازه بمشاركة قوة دفاع البحرين في هذا التمرين العسكري المشترك والذي يأتي إنطلاقاً من إيمان وقناعة مملكة البحرين بأن التعاون العسكري المستمر هو السبيل لمواجهة القضايا والتحديات الراهنة .

كما ثمَن العاهل المفدى الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمتين العربية والإسلامية ومساعيها الخيرة في حفظ أمن واستقرار المنطقة.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1421 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/04/04 - 02 : 06 PM