سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من السفير السوداني بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط بالمملكة المنامة في 04 أبريل/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة السيد إبراهيم محمد سعد سفير جمهورية السودان لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين.

جاء فيها:



صاحب السمو الملكي الأمير/ سلمان بن حمد آل خليفة ... الموقر

ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

مملكة البحرين الشقيقة



السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

يسعدني و يشرفني أن أرفع إلى مقام سموكم السامي و لحكومة و شعب مملكة البحرين الشقيقة أسمى آيات التهاني و التبريكات بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط وغاز في تاريخ مملكة البحرين، و الذي يعد من أعظم الإنجازات الاقتصادية و التي جاءت نتيجة لجهود سموكم الصادقة و المخلصة و رؤيتكم الثاقبة استكمالاً لمسيرة البناء و التطوير التي ظللتم تولونها رعايتكم السامية.



وإذ نرفع لمقام سموكم السامي و لحكومة و شعب مملكة البحرين هذه التهاني الصادقة، فغننا نسأل الله العلي القدير أن ينعم على سموكم بموفور الصحة و السعادة و لحكومة و شعب البحرين بالرفاه و النماء و التقدم و الازدهار.



ن.ف/ع ذ



بنا 1358 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/04/04 - 05 : 05 PM