صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس مجلس وزراء الكويت المنامة في 04 أبريل/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، برقية شكر جوابية من أخيه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، وذلك رداً على برقية التهنئة التي بعث بها سموه إليه بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني للدولة الشقيقة، أعرب سمو رئيس مجلس وزراء الكويت فيها عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على مشاعر سموه الاخوية الطيبة، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار.



ن.ف/ع ذ



بنا 1358 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/04/04 - 04 : 05 PM