معالي وزير الداخلية يستقبل وكيل وزارة الداخلية السعودي ويؤكد أهمية اجتماع اللجنة العليا الأمنية المشتركة المنامة في 04 أبريل / بنا / استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، اليوم معالي الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود وكيل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، رئيس الجانب السعودي في اجتماع اللجنة الأمنية العليا المشتركة البحرينية السعودية، وذلك بحضور سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس الجانب البحريني في اجتماع اللجنة بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من البلدين الشقيقين.

وفي مستهل اللقاء، رحب معالي الوزير بمعالي وكيل وزارة الداخلية السعودية والوفد المرافق، مشيداً بعمق ومتانة العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله ورعاهما، معربا عن تقديره الدائم للمواقف الأصيلة للمملكة العربية السعودية الشقيقة المؤيدة والداعمة في إطار تحقيق الأمن في مملكة البحرين.



وأكد معالي الوزير أهمية اجتماع اللجنة العليا الأمنية المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى مملكة البحرين بتاريخ 9 يناير 2018 وذلك لبحث ومناقشة الموضوعات التي يتم الاتفاق عليها والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق في مجال العمل الأمني، والبناء على ما تم تحقيقه في مسيرة التعاون الأمني بهدف الارتقاء بالأداء لمواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات المتسارعة على الساحة الإقليمية والدولية.



من جهته، نقل معالي وكيل وزارة الداخلية السعودية تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأكيده على استعداد وزارة الداخلية لتقديم الدعم اللازم والمطلوب لمملكة البحرين في مجال تعزيز الأمن والاستقرار.



ن.ف/ع ع



بنا 1300 جمت 04/04/2018













عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/04 - 54 : 04 PM