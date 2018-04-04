محافظ الجنوبية يؤكد نهج المحافظة الراسخ في التواصل المستمر لتلبية احتياجات المواطنين المنامة في 04 أبريل / بنا / استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية وفدا من أهالي قرية الدور متمثلاً في أحفاد وأبناء المغفور له بإذن الله تعالى على المبروك الكعبي وذلك في مجلس سموه بالمحافظة الجنوبية.



وفي بداية اللقاء رفع أهالي قرية الدور أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على توجيهات سموه الكريمة لإنشاء صالة اجتماعية تخدم أهالي القرية مؤكدين أن هذا المشروع يلبي تطلعات الأهالي ويحقق المزيد من الترابط والتواصل الاجتماعي لأهالي القرية، فيما أكد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية أن المحافظة الجنوبية في سعي متواصل ومتابعة دؤوبة لاستكمال تنفيذ حزمة المشاريع الخدمية معرباً سموه في الوقت نفسه عن أن المحافظة تضع احتياجات وتطلعات المواطنين كأولى أولويات العمل انطلاقاً من مسؤوليات وواجبات المحافظة في البقاء على مقربة من المواطنين ومتابعة وتحقيق الحياة الكريمة لهم من مختلف الجوانب والأصعدة.



كما أثنى سمو محافظ الجنوبية على مناقب المغفور له بإذن الله تعالى علي المبروك الكعبي وإسهاماته الطيبة في خدمة القيادة والوطن مؤكداً سموه أن المحافظة الجنوبية لا تنسى مواقف وأعمال الرجال الأوفياء من مواطني المحافظة والتي تحرص دوماً على تعزيزها وذكرها وتوثيقها داعياً سمو محافظ المحافظة الجنوبية المجتمع للاستفادة من تلك المواقف والأعمال الطيبة متمنياً لأهالي قرية الدور دوام التوفيق والازدهار.



من جانبهم عبر أهالي قرية الدور عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمتابعة واهتمام سمو محافظ المحافظة الجنوبية من خلال زيارات سموه المتكررة والمستمرة لتفقد احتياجاتهم والسؤال عن أحوالهم، مثنيين على الدور البارز والرائد للمحافظة الجنوبية في متابعة جوانب التنمية والتطوير لمدن وقرى المحافظة من مشاريع خدمية وبرامج خيرية ذات ابعاد إنسانية تعود بالنفع الفائدة على المواطنين وأهالي المحافظة.





ن.ف/ع ع



بنا 1232 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/04/04 - 38 : 03 PM