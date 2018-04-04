هنأ مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام .. وزير الإعلام: فوز الحمر بشخصية العام تكريم للإعلام البحريني المنامة في 04 أبريل / بنا / تقدم سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية بأطيب التهاني والتبريكات إلى سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك المفدى لشؤون الإعلام بمناسبة فوزه بجائزة "شخصية العام الإعلامية" في منتدى الإعلام العربي بدبي في دورته السابعة عشرة، وتكريمه اليوم من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس الوزراء حاكم دبي.

وأكد الرميحي أن فوز مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام بهذه الجائزة العربية المرموقة هو تكريم للأسرة الصحفية والإعلامية البحرينية، وتتويج لمكانة مملكة البحرين الرائدة كأنموذج في الحريات الصحفية والتقدم الإعلامي والفكري والثقافي والحضاري خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.



وأشاد بالمبادرات الإيجابية لسعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر، وتاريخه المشرف كأحد رواد الصحافة والإعلام البحريني والعربي، مثمنًا جهوده في تأسيس وكالة أنباء الخليج (وكالة أنباء البحرين حاليًا)، ومؤسسة الأيـام للنشر عام 1989 ودورها المستمر في تطوير الحركة الصحفية والثقافية الوطنية، وإسهامه في إنشاء جمعية الصحفيين البحرينية، وإنجازاته في تطوير قطاع الإعلام والاتصال والثقافة والفنون إبان توليه وزارة الإعلام، قبل تعيينه مستشارًا لجلالة الملك المفدى لشؤون الإعلام في عام 2005، ومشاركاته البارزة في العديد من الفعاليات والمجالس الإعلامية الخليجية والعربية والدولية.



وأكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام اعتـزاز وزارة شؤون الإعلام وكافة منسوبيها والصحافة الوطنية بتكريم مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، مشيدًا بحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تكريم القيادات والشخصيات العربية المتميـزة والمبدعة في كافة المجالات، بما يعكس الدور الإنساني والحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تعزيز العمل العربي المشترك، وخدمة القضايا العربية.



ن.ع/ع ع



بنا 1227 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/04/04 - 32 : 03 PM