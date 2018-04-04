محافظ العاصمة يرعى "الماراثون العمودي" في "ويندام جراند" يوم الجمعة المنامة في 4 أبريل / بنا / تحت رعاية معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، تنظم شركة "تنفيذ إنترناشيونال" يوم الجمعة سباق البحرين لصعود سلالم الأبراج (الماراثون العمودي) بالتزامن مع استضافة المملكة سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1، وذلك من الساعة الثامنة حتى الحادية عشرة صباحاً في برج المتحدة "فندق ويندام جراند" بخليج البحرين، حيث من المقرر أن يشهد الحدث مشاركة 300 متسابق من 25 دولة، في سباق من 45 طابقاً بارتفاع 200 متر.

وقال معالي المحافظ في تصريح بهذه المناسبة، إن تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تحظى باهتمام واسع من محبي وهواة رياضة الجري لها العديد من الفوائد والعوائد الإيجابية من الناحية البدنية والمتعة، فهذه الفعاليات الجماهيرية تسهم في تنشيط الحركة السياحية بالمملكة وتدفع بعجلة التنمية لما تحظى به من مشاركة عالمية كبيرة، خاصة وأنھا تتزامن مع الحدث الرياضي الكبير سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1، الأمر الذي يصب ضمن الجهود الرامية للترويج للمملكة، ويحقق أهداف تعزيز قطاع السياحة من خلال جذب أكبر عدد من المهتمين بمجال الرياضة.



وقال رئيس اللجنة العليا المشرفة على السباق فتحي العلوي إن رياضة صعود الأبراج أو الماراثون العمودي في سلالم أبراج المدن استطاعت أن تحقق انتشارا عالميا لافتا، حيث تعود بدايات فكرة الجري لأعلى، إلى سبعينات القرن الماضي، وتقام منافساتها اليوم في نحو 40 دولة، حيث يسافر نخبة من الرياضيين حول العالم لصعود أشهر الأبراج وتجميع النقاط لسلسلة كأس العالم التابعة للاتحاد الدولي لصعود الأبراج، منوهاً بدعم ورعاية معالي محافظ محافظة العاصمة لهذا السباق، مؤكداً أن الدعوة عامة للجميع للحضور والاستمتاع بالماراثون.



ل.ب/ع ع



بنا 1218 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/04/04 - 54 : 04 PM