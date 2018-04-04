محافظ وأهالي المحرق يباركون لجلالة الملك المفدى اكتشاف حقل النفط الجديد المنامة في 04 أبريل / بنا / رفع سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق باسمه وباسم كافة أهالي المحافظة أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة الاكتشاف النفطي التاريخي الذي يعد أكبر اكتشاف نفطي في مملكة البحرين.

وقال إن "المملكة وعلى الرغم من قلة مواردها النفطية إلا أنها استطاعت أن تسير في ركب النمو والازدهار الاقتصادي"، مؤكدا "أننا نشهد تلك الأيام الجميلة التي وعدنا بها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ونعيش تفاصيلها لحظة بلحظة".



واعتبر محافظ المحرق ان استضافة البحرين لجائزة طيران الخليج الكبرى للفورملا 1 تبعث برسائل عديدة الى العالم أجمع بأن المملكة بلد الأمن والأمان والازدهار، داعيا زوار البحرين والمقيمين الى الاحتفالية التي ستقيمها المحافظة يوم الجمعة القادم بسوق المحرق والتي تهدف الى تعريف ضيوف المملكة بتراث المحرق الشعبي وأسواقها العريقة.



ورفع المحافظ شكر وتقدير أهالي المحرق الى معالي وزير الداخلية على التقدم التكنلوجي لأجهزة الوزارة التي ساهمت في القبض على عدد من المتورطين في الإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في زمن قياسي.



جاء ذلك خلال المجلس الأسبوعي لمحافظة المحرق.



ن.ع/ع ع



بنا 1215 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/04/04 - 33 : 03 PM