المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل وفدا من مندوبية الاتحاد الأوروبي المنامة في 4 أبريل / بنا / استقبلت الآنسة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد ألكسيس كونستانتوبولوس، المستشار الأول في مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المنطقة، وذلك بحضور الدكتور خليفة بن علي الفاضل الأمين العام للمؤسسة الوطنية.



وخلال اللقاء، رحبت الآنسة خوري بالسيد كونستانتوبولوس ، مشيدًة بعمق العلاقات التي تربط مملكة البحرين بالاتحاد الأوروبي، وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات، معربة عن تقديرها للجهود الطيبة التي يبذلها مندوبو مندوبية الاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات بين الجانبين لكل ما من شأنه تطوير العمل الحقوقي وإرساء مبادئ احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.



وقدمت الآنسة خوري موجزا عن الوضع الحقوقي في المملكة، ودور المؤسسة الوطنية في التعاطي معه من خلال التواصل الدائم مع الجهات ذات الصلة للوقوف على اهم الحقائق والمجريات، وذلك لاستمرار نجاح المسيرة الحقوقية والديمقراطية والتنموية في المملكة.



من جانبه، اعرب السيد كونستانتوبولوس عن شكرة وتقديره على حسن الاستقبال، وأكد أن مندوبية الاتحاد الأوروبي على أتم الاستعداد لدعم عمل المؤسسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان لتمكينها بما يدعم الجهود الرامية لتحقيق أهدافها.



ل.ب/ع ع



بنا 1209 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/04/04 - 28 : 03 PM