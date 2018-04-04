رئيس جمهورية إندونيسيا يتسلم أوراق اعتماد الدكتور محمد غسان شيخو سفيرا لمملكة البحرين لدى إندونيسيا جاكرتا في 04 أبريل / بنا / قدم سعادة الدكتور محمد غسان شيخو أوراق اعتماده إلى فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا السيد جوكو ويدودو في قصر الدولة في مدينة جاكرتا كسفير مفوض فوق العادة لمملكة البحرين لدى جمهورية إندونيسيا.



وخلال اللقاء نقل سعادة الدكتور محمد غسان شيخو تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى فخامة رئيس جمهورية أندونسيا، منوهًا بحرص مملكة البحرين على توطيد أواصر الصداقة المتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية إندونيسيا وتنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات.



من جانبه رحب السيد جوكو ويدودو بسفير مملكة البحرين لدى جمهورية إندونيسيا، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهام عمله الجديد لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين.



ن.ع/ع ع



بنا 1154 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/04/04 - 54 : 04 PM