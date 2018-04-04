"الأمن الإذاعي" يناقش استعدادات وزارة الداخلية لإنجاح سباق الفورمولا 1‎ المنامة في 4 أبريل/ بنا / يناقش برنامج "الأمن الإذاعي"، غدا، الاستعدادات التي اتخذتها الإدارات المعنية بوزارة الداخلية لإنجاح سباق الفورملا1 ، تأكيدا لمكانة مملكة البحرين، باعتبارها موطنا لرياضة السيارات في الشرق الأوسط، حيث يستضيف البرنامج، عدداً من مسئولي الإدارات والجهات المعنية بهذا الحدث الرياضي العالمي.



وتعد برنامج "الأمن الإذاعي" وتقدمه إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالتعاون مع إذاعة مملكة البحرين ويبث كل خميس الساعة 1.00 ظهراً على الموجة FM102.3 والحلقة من تقديم شيخة الزياني ويخرجها على الهواء مساعد ملازم ثاني عبدالرحمن البطي.



للمشاركة بالبرنامج ، يمكن الاتصال على هاتف 17684888 وللتواصل عبر الرسائل النصية من شركة بتلكو 92675 ، زين88263 ، فيفا 98029، ولمتابعة البرنامج عبر قناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة Moi_Bahrain .







ل.ب/خ.س



بنا 1119 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/04/04 - 23 : 02 PM