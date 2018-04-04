سمو قائد الحرس الملكي يستقبل كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة المنامة في 04 أبريل / بنا / استقبل سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي بمكتبه في قيادة الحرس الملكي صباح اليوم الأربعاء، الفريق السير جون لورمير "JOHN LORMER كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة الصديقة والوفد المرافق.



وخلال اللقاء رحب سمو قائد الحرس الملكي بكبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة والوفد المرافق، مشيداً سموه بعلاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتي لها جذور تاريخية متينة.



ن.ف/ع ع



بنا 1116 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/04/04 - 22 : 02 PM