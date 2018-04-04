المفتش العام في القيادة العامة يجتمع مع وفد من موظفي مجلس الشيوخ الأمريكي‎ المنامة في 04 أبريل/ بنا / اجتمع اللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام في القيادة العامة لقوة دفاع البحرين صباح اليوم الأربعاء، مع وفد من موظفي مجلس الشيوخ الأمريكي بمناسبة زيارتهم للبلاد.



وخلال اللقاء تم بحث عدد من المواضيع التي تصب في تنامي العلاقات بين البلدين الصديقين، والارتقاء بالتعاون المشترك نحو الأفضل في العديد من المجالات وبالأخص التعاون في المجال العسكري.



حضر الاجتماع اللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، واللواء الركن بحري أنور عبدالله الجودر مدير الصيانة والتزويد الفني.







ن.ف/خ.س



بنا 1114 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/04/04 - 18 : 02 PM