القائد العام يستقبل كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة المنامة في 04 أبريل/ بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم ، الفريق السير جون لورمير"JOHN LORMER كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة الصديقة والوفد المرافق.



ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بكبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة والوفد المرافق، مشيداً معاليه بعلاقات الصداقة التاريخية والمتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما تشهده تلك العلاقة من تطور ونماء في شتى المجالات ومنها ما يتعلق بالتعاون في المجال العسكري.



حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام واللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين واللواء الركن بحري محمد هاشم السادة مدير التعاون العسكري.











ن.ف/خ.س



بنا 1112 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/04/04 - 16 : 02 PM