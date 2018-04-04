معالي وزير الخارجية يعرب عن اعتزازه بتكريم سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر شخصية العام الإعلامية بـ "جائزة الصحافة العربية" للعام ٢٠١٨ المنامة في 04 أبريل/ بنا / أعرب معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد وزير الخارجية عن اعتزازه بتكريم سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر، تقديرا لجهوده الدؤوبة في نهضة الإعلام العربي وتطويره، مؤكدًا أنه يعد تكريمًا لمملكة البحرين ويؤكد المستوى المتميز الذي وصلت إليه الصحافة البحرينية على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تعيش عصرًا زاهيًا وتتمتع بفضاء واسع من الحريات يدفعها نحو آفاق أرحب من التقدم والازدهار.



جاء ذلك خلال حضور معالي وزير الخارجية حفل تكريم الفائزين بـ "جائزة الصحافة العربية" للعام ٢٠١٨، والذي أقيم اليوم في مدينة دبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله وذلك ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي، وبمشاركة نخبة من الإعلاميين، وممثلين عن العديد من القنوات العربية والعالمية.



وخلال الحفل، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتسليم جائزة "شخصية العام الإعلامية" لسعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر، مستشار جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لشؤون الإعلام رئيس مجلس إدارة صحيفة الأيام البحرينية.



وقد أكد معالي وزير الخارجية أن جائزة الصحافة العربية هي إحدى المبادرات المهمة التي تعكس حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تشجيع الطاقات الصحافية العربية المبدعة كي تواصل إسهاماتها وأداء رسالتها في بناء شخصية فاعلة وواعية وقادرة على المساهمة في عملية البناء الحضاري لأمتها ومجتمعها على السواء.



ن.ع/خ.س



بنا 1104 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/04/04 - 13 : 02 PM