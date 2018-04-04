أهالي قرية الصالحية يعربون عن شكرهم لسمو رئيس الوزراء على سرعة تجاوب سموه مع مطالبهم المنامة في 4 أبريل/ بنا / أعرب عدد من أهالي قرية الصالحية عن أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، على استقبال سموه لوفد من أهالي القرية في مجلس سموه الأسبوع الماضي، وعلى الزيارة المفاجئة التي قام بها سموه إلى قريتهم للاطلاع على احتياجاتهم.

وأشادوا من خلال برقيات الشكر ومواقع التواصل الاجتماعي والاتصالات الهاتفية بإذاعة البحرين، بسرعة تجاوب سموه مع مطالبهم وحرصه على الاطلاع شخصياً على احتياجات القرية على أرض الواقع، مشيرين إلى أن زيارة سموه إلى قريتهم أدخلت السعادة والبهجة في نفوسهم، وأكدت على ما يوليه سموه من اهتمام ورعاية بكافة أبناء شعب البحرين من مختلف المناطق.

وقالو: "إن شعورنا لا يوصف بزيارة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، فسموه احتضن القرية وأهلها بزيارته المفاجئة، وهذا ما تعودنا عليه من سموه فهو قريب من الناس وقريب من مشاكلهم"، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية وطول العمر ليواصل مسيرة العمل من أجل الوطن، منوهين إلى حرص سموه على نهج الأبواب المفتوحة والمتابعة الميدانية لاحتياجات ومتطلبات الأهالي، مؤكدين أن نهج سموه يمثل نموذجاً يحتذى في القرب من المواطنين والاستماع بشكل مباشر إليهم.



وأكدوا أن زيارات سموه لمختلف مدن وقرى مملكة البحرين تحمل للمواطنين بشائر الخير، وأنهم تشرفوا بزيارة سموه إلى قرية الصالحية، والتي تبادل سموه خلالها الأحاديث الودية مع الجميع من الرجال والنساء والأطفال في مشهد أبوي يعكس عمق المحبة والترابط بين أبناء شعب البحرين وسموه.









ل.ب/و.ش/خ.س



بنا 1049 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/04/04 - 55 : 01 PM