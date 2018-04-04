لدى استقبال سموه كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط.. سمو رئيس الحرس الوطني: جهود كبيرة لوزارة الدفاع البريطانية في تعزيز التعاون العسكري المشترك المنامة في 04 أبريل / بنا / استقبل الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني بمكتبه برئاسة الحرس الوطني صباح اليوم الاربعاء 4 أبريل 2018 ، الفريق سير جون لوريمر كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط والوفد المرافق.



وفي بداية اللقاء، رحب سمو رئيس الحرس الوطني بكبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط والوفد المرافق، مؤكداً سموه متانة العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، والتي تحمل عقوداً طويلة من الصداقة بين البلدين الصديقين، مشيراً سموه إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الدفاع البريطانية في ترسيخ آفاق التعاون المشترك وبما يسهم في دعم و تعزيز أطر التنسيق والتعاون المشترك القائم بين البلدين الصديقين، كما استعرض الجانبان عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك خاصةً العسكرية منها.



وبدوره أشاد الفريق سير جون لوريمر كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وحرص بلاده على الاستمرار في تكثيف الجهود لتعميقها وتطويرها على كافة المستويات والمحاور، بما يحقق الأمن الإقليمي والاستراتيجي ويحافظ على النماء والتطور الذي وصلت إليه المملكة.



وفي ختام اللقاء جرى تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين.



ن.ع/ع ع



بنا 1037 جمت 04/04/2018





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