جلالة الملك يهنئ المستشار نبيل الحمر باختياره شخصية العام الاعلامية في منتدى الاعلام العربي في دبي ويشيد بإسهاماته الاعلامية المتميزة المنامة في 04 أبريل/ بنا / اشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالإسهامات الاعلامية المتميزة على المستوى المحلي والخليجي والعربي لسعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام والتي اهلته للفوز بالتكريم من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي وباختياره شخصية العام الاعلامية في منتدى الاعلام العربي في الدورة السابعة عشرة الذي اقيم في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة .



جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها جلالة الملك المفدى لسعادة المستشار الحمر منوها بهذا الانجاز المتميز الذي يضاف الى العديد من الانجازات والنجاحات التي يحققها ابناء مملكة البحرين على مختلف الاصعدة وفي جميع المحافل دعما وتعزيزا لمكانة المملكة في الاوساط العربية والعالمية، كما اشاد جلالة العاهل المفدى بالخبرة الواسعة والكفاءة التي يتمتع بها سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر في المجالات الاعلامية والصحفية من خلال المناصب والمسؤوليات التي تولاها، وإسهاماته في تطوير المجال الصحفي والاعلامي، متمنيا جلالته له كل التوفيق والسداد خدمة لوطنه ومجتمعه وشعب البحرين الكريم.



وقد اعرب سعادة مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام عن شكره الجزيل وتقديره البالغ لصاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله على هذه التهنئة التي تعد وساما وحافزا له على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق المزيد من الانجازات والمكاسب لهذا الوطن المعطاء، مؤكدا ان فوزه بشخصية العام الاعلامية جاء ليؤكد المكانة والمصداقية التي يتمتع بها الاعلام البحريني على المستوي العربي والدولي وذلك بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى وثمرة مشروع جلالته الاصلاحي والذي اتاح الفرصة لأبناء مملكة البحرين لمزيد من الابداع والتميز في كافة الميادين، سائلا الله عز وجل ان يحفظ جلالة الملك المفدى ويرعاه ويسدد خطاه ويمتعه بوافر الصحة والسعادة لكل ما فيه خير وازدهار ورقي هذا الوطن العزيز وشعبه الوفي.



ن.ع/خ.س



بنا 1030 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/04/04 - 35 : 01 PM