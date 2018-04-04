عاهل البلاد يصادق ويصدر قانونا بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والحكومة التونسية حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر المخالفات الجمركية المنامة في 4 أبريل/ بنا / صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانونا رقم (9) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر (عقاب) المخالفات الجمركية.



ونص القانون على ما يلي:



المادة الأولى:

صُودق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر (عقاب) المخالفات الجمركية الموقعة في مدينة تونس بتاريخ 21 أكتوبر 2016، والمرافقة لهذا القانون.



المادة الثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.





ل.ب/خ.س



بنا 0911 جمت 04/04/2018





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