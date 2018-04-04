مجمع السلمانية الطبي يدشن خدمة رسائل الــ SMS في مبنى الفاتح والعيادات الخارجية المنامة في 04 أبريل/ بنا / بتوجيه من سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتقليل فترة الانتظار، تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة في مملكة البحرين واهتمامها ومتابعتها الحثيثة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمجتمع البحريني، سعت وزارة الصحة إلى تسهيل حصول المرضى على المواعيد في العيادات الخارجية بمجمع السلمانية الطبي، وذلك من خلال عملية تذكير المرضى بمواعيدهم من خلال الرسائل النصية (SMS)، إذ قام فريق العمل بإجراء دراسات مكثفة تم التوصل من خلالها إلى خطة تستهدف تقليل فترة الانتظار لمواعيد الكشف الطبي، حيث يتم تذكير المريض بموعده حتى لا يتخلف عن الحضور.

وبهذه المناسبة، احتفل مجمع السلمانية الطبي تحت رعاية الدكتور محمد أمين العوضي الوكيل المساعد للمستشفيات بتدشين خدمة تذكير المرضى بمواعيدهم الطبية في عيادات مبنى الفاتح والعيادات الخارجية عن طريق رسائل (SMS)، ويأتي تطبيق هذه الخدمة في إطار جهود ومساعي وزارة الصحة الرامية إلى تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.



وبمناسبة اطلاق هذه الخدمة قالت الدكتورة أوناس محمود إداري عيادات الفاتح رئيس فريق العيادات الخارجية إن تطبيق هذه الخدمة قد جاء بعد دراسة مستفيضة تم إجرائها على 1600 مريض بالمجمع الطبي، وأن الدراسة قد سعت إلى الكشف عن الأسباب الرئيسية وراء تخلف بعض المرضى عن مواعيدهم.



وأوضحت الدكتورة أوناس أن نسيان الموعد الطبي يُعد من أبرز الأسباب التي كشفت عنها الدراسة، وإنه في ضوء هذه النتائج وبهدف إيجاد حلول لهذه المشكلة، قامت عيادات مبنى الفاتح والعيادات الخارجية بمجمع السلمانية الطبي بوضع مقترح يتثمل في توفير خدمة رسائل (SMS) لتذكير المرضى بمواعيدهم الطبية.



وبينت إداري عيادات الفاتح ورئيس فريق العيادات الخارجية د.أوناس أن تنفيذ هذا المشروع تضمن مرحلة أولى تجريبية، تم خلالها الاتصال بالأسر والتأكد من استلامهم للرسائل التذكيرية، ثم بعد ذلك تم التدشين الفعلي للخدمة، ويتم الآن تذكير المرضى بمواعيدهم قبل يومين من تاريخ موعدهم المحدد.



وقالت الدكتورة أوناس إنه قد تم عمل حملة مكثفة خلال الفترة الماضية، استهدفت حث وتشجيع جميع المرضى على تجديد بياناتهم وأرقام التواصل معهم، وذلك لضمان استفادتهم من خدمة الرسائل التذكيرية.



ن.ع/و.ش



بنا 0910 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/04/04 - 17 : 12 PM