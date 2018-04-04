​​بتكليف من جلالة الملك المفدى..معالي وزير الخارجية يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي المنامة في 04 أبريل/ بنا / بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، قام معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بتقديم خالص تعازي ومواساة حضرة صاحب الجلالة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ​​عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة والشيخ سالم بن محمد بن سلطان القاسمي بوفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي رحمه الله، هذا اليوم، بقصر البديع بإمارة الشارقة.



كما نقل معالي وزير الخارجية خالص تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وشعب البحرين إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وأفراد الأسرة الكريمة في إمارة الشارقة، داعياً الله أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ورضوانه.



ومن جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ​عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ​عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة الملك المفدى على هذه المشاعر الطيبة التي تعكس العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.



ن.ع/خ.س



بنا 0852 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/04/04 - 56 : 12 PM