مقتل 4 من المارينز إثر تحطم مروحية جنوبي كاليفورنيا كاليفورنيا في 04 أبريل/ بنا / لقي 4 عناصر من قوات المارينز حتفهم إثر تحطم مروحية أثناء تدريب اعتيادي جنوبي كاليفورنيا.



وقالت القوات البحرية الأمريكية في بيان، نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن طاقم الطائرة المكون من 4 أشخاص قتلوا.



واوضحت في البيان ان الطائرة الهليكوبتر من طراز سيكورسكاي سي إتش-53 إي سوبر ستاليون من الجناح الثالث التابع لمشاة البحرية المتمركز في قاعدة مشاة البحرية في ميرامار بكاليفورنيا.



واشارت إلى أن طائرة الهليكوبتر تحطمت بعد قيامها بمهمة روتينية جرت في صحراء كاليفورنيا.



و.ش/خ.س



بنا 0843 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 74 اخر تحديث : 2018/04/04 - 48 : 11 AM