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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية في جبل حبشي بتعز
2018/04/04 - 44 : 11 AM
تعز في 4 ابريل /بنا/ وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2850 سلة غذائية في مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز ، يستفيد منها 17100 فرد، من إجمالي السلال المخصصة للمحافظة البالغة 76250 سلة غذائية.

وذكرت وكالة الانباء السعودية، ان توزيع هذه المساعدات يأتي في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة السعودية ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة، وضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.


خ.س

بنا 0841 جمت 04/04/2018


عدد القراءات : 24         اخر تحديث : 2018/04/04 - 44 : 11 AM
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