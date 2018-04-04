تركيا تعلن تسلم منظومة "إس 400" الروسية قبل الموعد المقرر أنقرة في 04 أبريل/بنا/ اعلنت انقرة ان موعد تسليم منظومة صواريخ إس 400 الروسية لتركيا، تم تقديمه إلى يوليو 2019.



وذكر مستشار الصناعات الدفاعية في تركيا إسماعيل دمير، في تغريده على موقع "تويتر"، اوردتها وكالة الاناضول، أن بلاده ستبدأ تسلم المنظومة بعد سنتين على أقل تقدير.



وتعد منظومة صواريخ "إس 400" مضادة لطائرات الإنذار المبكر، وطائرات التشويش، وطائرات الاستطلاع، ومضادة أيضا للصواريخ البالستية متوسطة المدى.



و أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق توقيع اتفاقية مع روسيا لشراء المنظومة المذكورة، مشيرا أن بلاده سددت دفعة أولى إلى موسكو.



وحال استكمال الصفقة، ستكون تركيا أول بلد في حلف شمال الأطلسي "ناتو" يمتلك "إس 400".



وبينما تظهر واشنطن تحفظا إزاء شراء تركيا هذه الصواريخ، اعتبر الناتو أن من حق تركيا اقتناء الأسلحة التي تساعدها في حفظ أمنها بعد أن أعلنت أنقرة أن المنظومة الروسية لن تدمج في منظومات الناتو.







و.ش/خ.س



بنا 0746 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/04/04 - 00 : 11 AM