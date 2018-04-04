جامعة الخليج العربي تطلق منتدى الابتكار ودوره في التطور الاجتماعي والاقتصادي في الخليج العربي المنامة في 04 أبريل/ بنا / تطلق جامعة الخليج العربي صباح الاثنين 9 والى 10 ابريل من مقرها في المنامة منتدى "الابتكار ودوره في التطور الاجتماعي والاقتصادي في الخليج العربي" وسط مشاركة لفيف من القيادات الإدارية في القطاعين العام والخاص، من مختلف دول العالم.

وقال رئيس قسم إدارة الابتكار والتقنية الأستاذ الدكتور عودة راشد الجيوسي إن هذا المنتدى يأتي في سياق التحولات الاقتصادية التي يشهدها مجتمع الخليج العربي ضمن الرؤية 2030، والتي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل والاعتماد على الابتكار والتقنية بديلاً لعوائد النفط لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يسعى هذا المنتدى إلى التعرف على أحدث التوجهات والرؤى الخاصة بتكامل الرؤية الابتكارية وانعكاساتها على التطور في مختلف القطاعات. والاستفادة من التطورات التكنولوجية الهائلة في العالم، اعتماداً على اقتصاد المعرفة.



كما اوضحت الجامعة ان المنتدى يأتي انسجاماً مع استراتيجيتها 2017-2021 التي ترتكز على ان تكون جامعة الخليج العربي منصة إقليمية لتشجيع ثقافة الابتكار؛ وتطوير الممارسات والسياسات المرتبطة بذلك ، وتعزيز ثقافة التفكير الإبداعي وريادة الاعمال، والمساهمة في تبادل المعرفة وتوثيق أفضل الممارسات في الابتكار على المستويين المحلي والعالمي، ودعم الشراكات والمبادرات لتعزيز التنمية الاقتصادية.



ويشارك في المنتدى العديد من الخبراء والعلماء من مختلف دول العالم مثل الولايات المتحدة الامريكية، المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، سويسرا، السعودية، الامارات، الكويت، وتونس، سيتناولون خلال جلساته مواضيع مهمة منها، التقنية الحيوية والأبحاث الابتكارية، والابتكار في تكنولوجيا المعلومات ، الابتكار كمحرك للتطوير، الابتكار في التعليم العالي، الابتكار في إدارة الأعمال والحكومة الإلكترونية، والابتكار في التعليم الصحي والتنمية.



وتطرح جامعة الخليج العربي منذ العام 2016 أول برنامج دكتوراه في إدارة الابتكار، وقد ضم منذ تأسيسه عشرات الطلبة من مختلف دول مجلس التعاون الذين تعول عليهم الجامعة في ريادة التحولات الاقتصادية التي يقبل عليها مجتمع ا لخليج العربي.



ن.ع/خ.س



بنا 0705 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/04/04 - 04 : 11 AM