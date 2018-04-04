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الهلال الأحمر الاماراتي يوزع مساعدات غذائية في حضرموت
2018/04/04 - 49 : 09 AM
تريم في 4 أبريل /بنا/ اعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية توزيع مساعدات غذائية على موظفي مؤسسة المياه والصرف الصحي بمديرية تريم بوادي حضرموت.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في حضرموت، كما ذكرت وكالة انباء الامارات، استمرار عملية توزيع هذه المساعدات ضمن خطة مكثفة للهيئة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العديد من العائلات اليمنية التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة.
ويأتي توزيع المساعدات الإنسانية تجسيدا للدور الإنساني الذي تقوم به الهيئة، الذراع الانسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

خ.س

بنا 0641 جمت 04/04/2018


عدد القراءات : 25         اخر تحديث : 2018/04/04 - 52 : 09 AM
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