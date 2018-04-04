مستوطنون يخطون شعارات عنصرية على جدران منازل الفلسطينيين بقلقيلية قلقيلية في 04 أبريل/ بنا / خط مستوطنون شعارات عنصرية على جدران منازل الفلسطينيين في بلدة فرعته، شرق قلقيلية، وأعطبوا إطارات 5 مركبات، وأدوا صلوات تلمودية.

وقال فلسطينيون من الجهة الشرقية للبلدة والمحاذية للبؤرة الاستيطانية "جلعاد" انهم تفاجأوا في ساعات الصباح بكتابات باللغة العبرية والعربية على جدران منازلهم.



وأضافوا أن عصابات المستوطنين لم يكتفوا بالكتابات، بل قاموا بإعطاب اطارات مركبات، في الوقت الذي قاموا فيه بأداء صلواتهم التلمودية بأصوات عالية.



و.ش/خ.س



بنا 0624 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/04/04 - 26 : 09 AM