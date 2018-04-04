ترحيب خاص من "هلا بحرين" بأبطال سباق الفورمولا 1 ومسؤوليه المنامة في 4 أبريل/ بنا / وقعت شركة "هلا بحرين" اتفاقية مع حلبة البحرين الدولية لتوفير خدمات الاستقبال والترحيب والمساعدة أثناء فعاليات سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 للعام 2018 ستقدم من خلالها خدمات رفيعة المستوى لجميع الأطراف ذات العلاقة بالسباق، بما في ذلك السائقون والمسؤولون وكبار الشخصيات والإعلاميون القادمون إلى مملكة البحرين لحضور الفعالية التي ستستمر على مدار ثلاثة أيام، ويشمل ذلك جولات التدريب والتأهل يومي 6 و7 أبريل وسباق الجائزة الكبرى يوم 8 أبريل.



وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة: "إن عقد الشراكة بين حلبة البحرين الدولية و "هلا بحرين" في مطار البحرين الدولي من شأنه أن يعزز تجربة الاستقبال والترحيب لضيوف الفورمولا 1 فور وصولهم لمطار البحرين الدولي، وأن هذه الشراكة تتمتع بأهمية بالغة لما اشتهرت به مملكة البحرين كبلد مضياف، يراعي عاداته وتقاليده بحفاوة الاستقبال منذ الوهلة الأولى لوصول الزوار وحتى مغادرتهم للبلاد بعد انتهاء المنافسات." ومشيرا الى أن مملكة البحرين تميزت منذ استضافتها الأولى لمسابقات الفورمولا 1 في العام 2004 وحتى يومنا هذا بطابع الاستقبال والترحيب على الطريقة البحرينية، حتى أصبح ماركة مسجلة لدى الحلبة ومطار البحرين الدولي، يتغنى بها الزائرون لدى وصولهم في كل عام.



وأضاف: "عكفت الحلبة منذ تأسيسها على ضمان حسن استقبال الزائرين والترحيب بهم فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي، الأمر الذي يحظى بالكثير من ردود الفعل الإيجابية سواء من المسؤولين، أو أفراد الفرق والسائقين وكذلك الجماهير من مختلف أقطار العالم، ومما لا شك فيه أن خطوة التوقيع مع شركة "هلا بحرين" تأتي لتعزيز هذه الجوانب المهمة لدينا والاستفادة من دمج الخبرات لضمان جودة عالية وسقف لا ترتضي الحلبة بأقل منه".



وفي الختام توجه الشيخ سلمان بالشكر إلى "هلا بحرين" على هذه الشراكة المهمة، والدور التي ستلعبه في ترسيخ صورة مملكة البحرين لدى الزائرين وتسهيل عملية دخولهم وضمان قدر عالي من كفاءة العمل وسلاسة الإجراءات.



من جهته صرح الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بشركة مطار البحرين السيد أيمن زينل أن توقيع الاتفاقية بين شركة "هلا بحرين" وحلبة البحرين الدولية تكتسب أهمية كبيرة كونها أولا ترتبط بسباق الفورمولا 1 الذي يمثل إحدى أبرز البطولات وأكثرها ترقبًا على خارطة الفعاليات السنوية في مملكة البحرين حيث من المقرر أن يستقبل مطار البحرين الدولي، باعتباره البوابة الأولى للمملكة، أفواجًا كبيرة من الزائرين القادمين لحضور الفعالية، فضلًا عن نجوم السباق ومسؤوليه، لذا فإنه من المهم للغاية أن يتم توفير خدمات استقبال متميزة تليق بهذه الفعالية المرموقة وبالمكانة الرائدة للمملكة. بالإضافة الى أن هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات التجارية الأولى التي تعقدها شركة "هلا بحرين" بعد أن بدأت في توفير خدمات الاستقبال والترحيب لمساعدة المسافرين وتلبية احتياجاتهم في مطار البحرين الدولي وادارة صالات الاستقبال والوصول وذلك في بداية هذا العام.



و في الختام توجه السيد أيمن زينل بالشكر والتقدير لكافة الجهود التي تبذلها فرق عمل حلبة البحرين الدولية لإظهار مملكة البحرين بلدا رائدا في مجال تنظيم سباق السيارات الدولية متمنيا النجاح والتوفيق لسباقات الفورمولا 1.



ويُمثل هذا السباق المرتقب الجولة الثانية من 21 جولة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 للعام 2018، وذلك عقب لقاء افتتاحي للموسم أُقيم في أستراليا. ومن ضمن المواهب والنجوم العالميين المنتظر وصولهم إلى المملكة لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس وسبستيان فيتيل وكيمي رايكونين وفرناندو ألونسو ودانيل ريكاردو وماكس فيرستابين. كما أنه من المتوقع أن يشاهد فعاليات السباق أكثر من نصف مليار مشجع من مختلف أنحاء العالم.



هذا وقد تأسست شركة هلا بحرين في العام 2017، وهي تمثل إحدى الشركات التابعة لشركة مطار البحرين، وستوفر مجموعة متكاملة من الخدمات مثل سيارات الأجرة وتأجير السيارات، بالإضافة إلى خدمات الاستقبال والترحيب لمساعدة المسافرين وتلبية احتياجاتهم. ويأتي إطلاق هذه الشركة الجديدة تماشيًا مع أهداف برنامج "تحديث مطار البحرين الدولي" والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.1 مليار دولار أمريكي وتحقيقًا لاستراتيجية شركة مطار البحرين الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق الربحية المستدامة من خلال توسعة نطاق الخدمات التجارية بالمطار.







ل.ب/خ.س



بنا 0553 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/04/04 - 59 : 08 AM