منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تبحث قضية محاولة اغتيال سكريبال لاهاي في 04 أبريل/ بنا / تعقد منظمة حظر الاسلحة الكيميائية اليوم اجتماعا في لاهاي لبحث قضية محاولة اغتيال العميل الروسي سكريبال في بريطانيا.



ويأتي الاجتماع بطلب من موسكو بعد تأكيد مختبر بريطاني بعدم وجود أدلة على ان المادة المستخدمة في تسميم العميل سيرغي سكريبال وابنته يوليا مصدرها روسيا.



وسيجتمع ممثلو الدول الاعضاء في مقر المنظمة وسط إجراءات امنية مشددة، لبحث أسوأ الازمات التي عصفت بالعلاقات الدبلوماسية بين روسيا والغرب بعد الحرب الباردة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان ان "هذه المبادرة الروسية تكتيك جديد لإبعاد الانظار وتهدف الى تقويض عمل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية".



واكد رئيس المختبر العسكري البريطاني في بورتون داون غاري آيتكنهيد ان غاز الأعصاب المستخدم من النوع العسكري وهو "نوفيتشوك" لكن مصدره غير معلوم.









و.ش/خ.س



بنا 0540 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/04/04 - 43 : 08 AM