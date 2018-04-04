مؤتمر جنيف يجمع 2.01 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن والسعودية والامارات تتصدران القائمة جنيف في 4 ابريل /بنا/ أعلنت 40 دولة عربية وأجنبية ومنظمة دولية عن مساهمتها بمبلغ 2.01 مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، التي تتطلب مبلغ 2.96 مليار دولار أمريكي لإنقاذ أرواح 13 مليون شخص في اليمن.



جاء ذلك خلال مؤتمر المانحين الذي نظمته في مدينة جنيف السويسرية، دولتا السويد وسويسرا بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.



وتصدرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، قائمة الدول المساهمة بمبلغ، 500 مليون دولار لكل دولة، تلتهما دولة الكويت بمبلغ 250 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بمبلغ يقارب 133 مليون ، والولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 87 مليون دولار.



في حين ساهم الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة بمبلغ 50 مليون دولار، وساهمت ألمانيا الاتحادية بنحو 41 مليون، وساهمت اليابان بنحو 39 مليون دولار، فيما بلغت مساهمة سويسرا والسويد الدولتان الراعيتان للمؤتمر بنحو 40 مليون و87 الف دولار أمريكي، وتوزعت باقي المساهمات على الدول المشاركة في المؤتمر.



خ.س



بنا 0510 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/04/04 - 33 : 08 AM