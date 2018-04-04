الجيش اليمني يتقدم إلى مشارف البيضاء استعدادا لتحرير المحافظة مأرب في 4 ابريل /بنا/ اعلنت قوات الجيش اليمني، انها تقدمت إلى مشارف محافظة البيضاء، من اتجاه محافظة مأرب، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.



ونقل موقع سبتمبر نت، عن مصدر ميداني قوله، إن التقدم يأتي في إطار الاستعدادات لتحرير المحافظة من سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية. مشيراً إلى أن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة ضد الميليشيا في منطقة قانية الواقعة بين مأرب والبيضاء.



وبالتزامن مع ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي، غارات استهدفت مواقع وآليات للمليشيا الحوثية في مناطق مسعودة، والعُر، ومحجان، وحوران، وقانية ، أسفرت عن تدمير مدرعتين وطقم يحمل مدفعية رشاشة وعربة مشاة للمليشيا الحوثية، ومصرع وإصابة عدد من عناصرها.





خ.س



بنا 0503 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/04/04 - 06 : 08 AM