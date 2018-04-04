مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 4 أبريل/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية، على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:

/بتوجيهات من جلالة الملك .. البحرين تعلن إنشاء مركز للقلب للأشقاء في اليمن.

/سمو رئيس الوزراء: اتمام المرحلة الاولى من "سعادة" في 2019.

/سمو رئيس الوزراء يزور المحرق ويعلن: افتتاح السوق المركزي بالمحرق قبل نهاية هذا العام.

/سمو رئيس الوزراء يستقبل أفراد العائلة المالكة الكريمة وأبناء المغفور له الشيخ عيسى بن خليفة.

/وزير الخارجية يكشف عن تمويلات البنك للتنظيمات الإرهابية.. والحكومة تكشف عن المزيد قريبا.

/وزير العدل يطلع وفد الشيوخ الأمريكي على نظام العدالة في البحرين.

/وزيرا النفط و المواصلات والاتصالات يتفقدان موقع بناء مجمع مستودعات وقود الطائرات.

/وزير الأشغال يفتتح المعرض العربي للآليات الهندسية 2018 في نسخته السابعة.

/وزير العمل: ارتفاع عدد العمالة الوطنية العام الماضي إلى أكثر من 158 ألفاً.

/قرارات مهمة لمجلس النواب: مضاعفة مدة الحبس والغرامة للسب والقذف عبر مواقع التواصل.

/رئيس هيئة تنظيم المهن الصحية: 25 مليون دينار قيمة الأجهزة الطبية المرخصة العام الماضي.

/انطلاق برنامج تدريب 150 خريجًا بمعهد الدراسات القانونية.

/المرور تنفذ حملة تستهدف الشاحنات المخالفة للأنظمة والقواعد.

/مجمع السلمانية الطبي ينجح في إجراء عمليات معقدة للأطفال.

/مؤسسات إعلامية تطلق معايير جديدة للصحفيين لمحاربة الأخبار المضللة.

/استئناف عملية إجلاء مقاتلين ومدنيين من مدينة دوما إلى شمال سوريا.

/الرئيسان التركي والروسي يطلقان بناء أول مفاعل نووي في تركيا.

/نتنياهو يلغي اتفاقا مع الأمم المتحدة بشأن المهاجرين الأفارقة.

/الجامعة العربية تطالب بلجنة تحقيق دولية في مجزرة غزة الدامية في يوم الأرض.

/محكمة ليبية تبرئ الساعدي القذافي من قتل لاعب كرة قدم.

/مقتل امرأة أطلقت النار في مقر شركة يوتيوب في كاليفورنيا.. وسقوط ضحايا.

/جنيف تستضيف مؤتمراً دولياً لدعم الإغاثة الإنسانية في اليمن.

/الجيش الأميركي يتحدى تركيا في منبج.





و.ش



بنا 0447 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/04/04 - 50 : 07 AM