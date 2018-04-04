الطقس في مملكة البحرين اليوم: غائم جزئيا مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار متفرقة أحيانا المنامة في 4 أبريل / بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله غائم جزئيا مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار متفرقة أحيانا.



الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة أحيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 الى 4 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 30 درجة مئوية.. والصغرى 21 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 80 % .. والصغرى 30 %.







م.ح.



بنا 0330 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/04/04 - 41 : 07 AM