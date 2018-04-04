ولي العهد السعودي يبحث مع شركة والت ديزني الأمريكية فرص التعاون في قطاعات الترفيه وصناعة الأفلام واشنطن في 4 أبريل / بنا / التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع رئيس شركة والت ديزني روبرت بوب ألن إيجر، وذلك ضمن زيارته الرسمية الحالية التي يقوم بها للولايات المتحدة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية انه جرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون في قطاعات الترفيه والثقافة وصناعة الأفلام.



كما تم استعراض الفرص الكبيرة التي توفرها السعودية من حيث البنى التحتية والطلب الكبير على الخدمات والمنتجات التي تطرحها والت ديزني وفرص جذبها بالسعودية.





م.ح.



بنا 0319 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/04/04 - 39 : 07 AM