ترامب: مهمتنا في سوريا شارفت على الانتهاء.. ونعتزم سحب قواتنا من هناك واشنطن في 4 أبريل / بنا / أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يفكر جديا في سحب القوات الأميركية من سوريا، وإن قرارا بهذا الصدد سيجري اتخاذه في القريب العاجل.



ونقلت اذاعة "سوا" عن ترامب قوله خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "أن مهمتنا الأساسية كانت القضاء على داعش وقد أكملنا هذه المهمة تقريبا، وسنتخذ قرارا بهذا الخصوص قريبا بعد التشاور مع الحلفاء".



وشدد ترامب على رغبته بعودة القوات الأميركية قائلاً "أريد إخراج قواتنا من سوريا وإعادتها إلى البلاد" للبدء "بإعادة إعمار أمتنا".







م.ح.



بنا 0309 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/04/04 - 38 : 07 AM