حادث إطلاق نار بمقر شركة يوتيوب الأمريكية يسفر عن مقتل المشتبه بتنفيذها الهجوم واصابة اربعة آخرين

واشنطن في 4 أبريل/ بنا / وقع حادث إطلاق نار بمقر شركة يوتيوب الأمريكية أسفر عن مقتل امرأة يشتبه بأنها هي منفذ الهجوم فضلا عن اصابة أربعة أشخاص آخرين.



ونقلت اذاعة "سوا" عن مصدر بشرطة مدينة سان برونو في ولاية كاليفورنيا انه تم العثور على جثة امرأة يشتبه في أنها وراء حادث إطلاق النار.



وأضاف أن المؤشرات الأولية تقول إنها أطلقت النار على نفسها.



وأوضح المصدر أن الحادث أسفر عن إصابة أربعة أشخاص آخرين، وأكد أن الشرطة تواصل عمليات البحث في محيط وداخل مبنى الشركة.



وكانت الشرطة الأميركية أعلنت في وقت سابق أنها تتعامل مع حادثة إطلاق نار في المقر الرئيسي لشركة يوتيوب في مدينة سان برونو شمال ولاية كاليفورنيا.









م.ح.



بنا 0025 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/04/04 - 31 : 03 AM