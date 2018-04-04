مركز أبحاث بريطاني لم يتمكن من تحديد مصدر تصنيع العنصر المستخدم لتسميم الجاسوس الروسي السابق لندن في 4 أبريل/ بنا / أعلن مركز أبحاث بريطاني انه "لم يتمكن من تحديد مصدر تصنيع العنصر الذي استخدم لتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته على الأراضي البريطانية.



ونقلت "بي بي سي" عن رئيس مختبر بورتون داون البريطاني إنه لم يتحقق من المصدر الدقيق لعنصر الأعصاب الذي استخدم لتسميم الجاسوس الروسي السابق وابنته.



وكانت منشأة الأبحاث الدفاعية التي حددت أن المادة التي استخدمت في حادث ساليزبري هي عنصر الأعصاب المعروف باسم "نوفيتشوك"، قالت إنه من المرجح أنه قد استخدم من "فاعل مرتبط بدولة".



ونفى المدير التنفيذي لمركز الأبحاث الدفاعية "بورتون داون"، غاري أيتكينهيد، زعم روسيا أن العنصر ربما جاء من مختبر عسكري بريطاني.



وقال متحدثا لمحطة سكاي نيوز "لم نشخص المصدر الدقيق، ولكننا قدمنا معلومات علمية إلى الحكومة البريطانية التي استخدمت لاحقا عددا من المصادر الأخرى لتصل إلى استنتاجاتها".



وأضاف "عملنا أن نقدم الدليل العلمي عن طبيعة عنصر الأعصاب المستخدم وقد حددنا أنه من مجموعة "عناصر" خاصة، ومن صنف يستخدم عسكريا، ولكن ليس من صميم عملنا أن نقول أين تم تصنيعه".



وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن تشخيص المادة في بورتون داون كان "مجرد جزء واحد من مجمل الصورة الاستخبارية"، وأصر على مسؤولية روسيا، مضيفا "لم يكن هناك تفسير معقول آخر".







م.ح.



بنا 0017 جمت 04/04/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/04/04 - 26 : 03 AM