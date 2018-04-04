الرئيس الفلسطيني يثمن مواقف خادم الحرمين الشريفين الداعمة للقضية الفلسطينية

رام الله في 03 أبريل/بنا/ ثمن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والذي شدد حفظه الله، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على ضرورة تحريك مسار عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن جهود دولية.



وحسب وكالة الانباء السعودية (واس) عبّر الرئيس الفلسطيني عن تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على مواقفه الدائمة والثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني ولقضية القدس ومقدساتها، منوهاً بمواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.



وأشاد الرئيس، بمواقف المملكة العربية السعودية المتواصلة، والتي تؤكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين والقيادتين، والدعم السياسي والمالي الدائم للشعب الفلسطيني.



خ.أ



بنا 2059 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/04/04 - 08 : 12 AM