الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة والمعارض يفتتح أكبر فندق في مجموعة ويندام جاردن بمملكة البحرين



المنامة في 03 أبريل/ بنا/ افتتح سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض وبحضور معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، وعدد من المسئولين والسفراء ورجال الأعمال، رسمياً أكبر فندق في مجموعة ويندام جاردن بمملكة البحرين، وذلك ضمن حفل بهيج تم عقده يوم الثلاثاء بمبنى الفندق في منطقة الجفير.



ويأتي افتتاح فندق ويندام جاردن ليدعم مساعي الهيئة الرامية الى تطوير القطاع السياحي المحلي، حيث من شأن هذه الخطوة أن تُساهم في زيادة أعداد الفنادق التي تحتضنها مملكة البحرين مما ينعكس بالإيجاب على مقدار الطاقة الاستيعابية لمملكة البحرين لإستقبال المزيد من الزوار الوافدين من دول المنطقة والعالم أجمع على مدار العام.



وبهذه المناسبة قال الشيخ خالد بن حمود آل خليفة: "إننا نفتخر بإفتتاح أكبر فندق ويندام جاردن، التابع لمجموعة فنادق ويندام العالمية، في مملكة البحرين، ونتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد سالم بن أحمد المناعي رئيس مجلس إدارة شركة المناعي القابضة على جهوده المبذولة واستثماراته في البنية التحتية للقطاع السياحي، كما وإننا نتطلع قٌدماً إلى تدشين المزيد من العلامات التجارية الرائدة في قطاع السياحة والضيافة العالمية على أرض المملكة، مما يعزز من حجم وعدد الفعاليات الترفيهية التي تستضيفها البحرين طوال السنة لكافة أفراد العائلة من مختلف الأعمار. وعليه، سيُساهم بشكل كبير في دعم القطاع السياحي المحلي ودفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني".



ويقع الفندق على بُعد 10 دقائق فقط بالسيارة من مطار البحرين الدولي ويحتوي على 441 غرفة فاخرة وأجنحة مزودة بغرفة أوغرفتين أو 3 غرف نوم، كما يحتوي الفندق على مرافق تم تصميمها خصيصاً لتوفير أقصى درجات الراحة للنزلاء من ضمنها نادي صحي، ومركز تجميل، وصالون، ومركز للياقة البدنية مع جاكوزي وغرف بخار منفصلة للرجال والسيدات.



وعلاوة على ذلك، يحتوي فندق ويندام جاردن على قاعة مناسبات تبلغ مساحتها 171 متر مربع بما في ذلك 3 قاعات للإجتماعات تتسع لحوالي 200 شخص، بالاضافة إلى مركز أعمال وقاعة لكبار الشخصيات، وعلى صعيد آخر، تتوافر 7 مطاعم متنوعة في أرجاء الفندق، توفر جميعها مجموعة واسعة من الخيارات المتنوعة تتراوح ما بين المأكولات الهندية، والايطالية، والبرازيلية وغيرها من المطابخ العالمية، علاوة على توفر عدد من المقاهي التي تقدم مشروبات ووجبات خفيفة.









ع.ر/خ.أ



بنا 2053 جمت 03/04/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/04/03 - 57 : 11 PM